На матче Лиги Европы к Зеленскому обратились баннером про убийство - фотофакт

На матче 1-го тура Лиги Европы "Динамо" – "Мальме" фанаты киевского клуба вывесили баннеры о расследовании убийства Екатерины Гандзюк.
Возле ультрас "Динамо" висит растяжка "Замовники вбивства Гандзюк вже рік на свободі", сообщает tribuna.com.
Также на трибунах "Олимпийского" размещен баннер "Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі?"
(c) tribuna.com
tribuna.com
Напомним, в июле 2018-го херсонского общественного деятеля, волонтерку и советницу мэра Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Преступление квалифицировано как покушение на убийство.
В ноябре 2018-го Гандзюк умерла, следствие по делу длится до сих пор.
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