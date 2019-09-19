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19 сентября • обновлено в 21:45
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На матче Лиги Европы к Зеленскому обратились баннером про убийство - фотофакт

1.8т Читать материал на украинском

На матче 1-го тура Лиги Европы "Динамо" – "Мальме" фанаты киевского клуба вывесили баннеры о расследовании убийства Екатерины Гандзюк.

Возле ультрас "Динамо" висит растяжка "Замовники вбивства Гандзюк вже рік на свободі", сообщает tribuna.com.

Также на трибунах "Олимпийского" размещен баннер "Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі?"

На матче Лиги Европы к Зеленскому обратились баннером про убийство - фотофакт

(c) tribuna.com

На матче Лиги Европы к Зеленскому обратились баннером про убийство - фотофакт

tribuna.com

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Напомним, в июле 2018-го херсонского общественного деятеля, волонтерку и советницу мэра Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Преступление квалифицировано как покушение на убийство.

В ноябре 2018-го Гандзюк умерла, следствие по делу длится до сих пор.

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Тема
Динамо – Мальме
Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
прощайте домашние матчи лиги Европы))
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