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"На лбу клеймо": российские фанаты в агонии от новой идеи Путина

1.6тЧитать новость на украинском

Российские власти хотят внедрить паспорта болельщика на все массовые мероприятия.

"Мы вчера с премьер-министром это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать", – сказал Путин в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия.

Такое нововведение вызвало настоящую агонию у российских фанатов.

"Следующий шаг - всей челяди на лбу клеймо с номером", "В кино по паспорту киномана, в музей - ретрограда, на концерт - меломана, в думу- графомана, в суд - болвана", - иронизируют комментаторы.

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Напомним, что не так давно, любимая газета Путина оскандалилась из-за ЧМ-2018.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
вовка жгі ! людішек клейміть вже потрібно , щоб відразу бачіти якого гатуну....)))
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