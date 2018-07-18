"На лбу клеймо": российские фанаты в агонии от новой идеи Путина

Российские власти хотят внедрить паспорта болельщика на все массовые мероприятия.

"Мы вчера с премьер-министром это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать", – сказал Путин в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия.

Такое нововведение вызвало настоящую агонию у российских фанатов.

"Следующий шаг - всей челяди на лбу клеймо с номером", "В кино по паспорту киномана, в музей - ретрограда, на концерт - меломана, в думу- графомана, в суд - болвана", - иронизируют комментаторы.

Напомним, что не так давно, любимая газета Путина оскандалилась из-за ЧМ-2018.