На ближайшие 10 лет: испанцы включили Лунина в состав "Реала"

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в список лучших молодых игроков мадридцев, которые составят костяк команды на протяжении следующих десяти лет.

Как сообщает Marca, Лунин станет основным голкипером "сливочных" на долгие годы. А подписание 17-летнего полузащитника "Фламенго" Рейнира является последним необходимым трансфером для создания молодой команды, которая поможет "Реалу" бороться за самые высокие награды в ближайшие десять лет.

Андрей Лунин Телеканал Футбол

Издание пишет, что такой набор молодых талантов позволит мадридцам не только быть конкурентоспособными, но и осуществлять точечные трансферы. Рост среднего уровня цен на футболистов заставил "Реал" изменить свою стратегию, которая теперь направлена на подписание молодых игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Королевский клуб столкнулся с трудностями при аннулировании арендного соглашения Андрея Лунина с "Вальядолидом".

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