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"Мы Украина!" В "Шахтере" поставили на место любителей России

3.3тЧитать новость на украинском

Авторитетный спортивный портал sporf.com, публикуя новость о впечатляющем трансфере Фреда, сделал "Шахтер" российским клубом. В Twitter напротив команды из Донецка авторы поставили значок с российским флагом.

"Оранжево-черные" моментально отреагировали на такое, заявив, что "Шахтер" - это клуб из Украины. Позже оригинальный твит sporf был удален.

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Напомним, что 25-летний бразильский полузащитник Фред, который попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018 в России, после пяти сезонов в украинском клубе продолжит карьеру в стане "красных дьяволов".

Ранее Жозе Моуриньо поставил ультиматум Фреду из-за того, что бразилец затягивал переговоры о переходе в "Манчестер Юнайтед".

Читайте все новости по теме "Трансферы" на Обозревателе.

Тема
Трансферы
Персона
Фред
Объект
ФК Шахтер
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