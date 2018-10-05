''Мы это делали'': лидер "Динамо" объяснил провал в Лиге Европы

Один из опытнейших игроков киевского "Динамо" Денис Гармаш не считает ничью с чешским "Яблонецем" в Лиге Европы закономерным результатом. По мнению полузащитника "бело-синих", командt Александра Хацкевича просто не повезло.

"Нам объясняли, кто куда должен бежать и с кем играет. Но где-то немного случайно потеряли игрока ... Тренер сказал нам, чтобы во втором тайме мы не садились низко, встречали соперника высоко, и мы это делали. Но они просто забрасывали мяч вперед, а там уже были непонятные отскоки, подборы. Так и пропустили гол... У нас были возможности забить больше. У Цыганкова была возможность, у Морозюка, у меня тоже. Но не сложилось", – приводит слова Гармаша "Динамомания".

idnes.cz

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" упустило победу над "Яблонецом", ведя в счете с преимуществом в два мяча. После игры фанаты "бело-синих" очень жестко поговорили с футболистами киевлян.