Мясорубка: бразильский футболист получил кошмарную травму - видео не для слабонервных

Нападающий бразильской команды "Вила Нова" Бруну Мезенга получил кошмарное повреждение в 17-м туре 2-го дивизиона чемпионата Бразилии. Инцидент произошел в игре против "Спорт Ресифи" (0:2).

31-летний футболист во время борьбы с Норберто Нето неудачно приземлился на газон и сломал руку. Травма выглядела максимально страшно. В комментариях под видео болельщики сравнили последствия с попаданием в невидимую мясорубку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было, но убедительно просит увести от экранов людей со слабой психикой, а также детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно футболист владивостокского клуба "Луч" Дмитрий Калугин получил жуткую травму в 9-м туре второго дивизиона чемпионата России.

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