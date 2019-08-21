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Мясорубка: бразильский футболист получил кошмарную травму - видео не для слабонервных

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Нападающий бразильской команды "Вила Нова" Бруну Мезенга получил кошмарное повреждение в 17-м туре 2-го дивизиона чемпионата Бразилии. Инцидент произошел в игре против "Спорт Ресифи" (0:2).

31-летний футболист во время борьбы с Норберто Нето неудачно приземлился на газон и сломал руку. Травма выглядела максимально страшно. В комментариях под видео болельщики сравнили последствия с попаданием в невидимую мясорубку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было, но убедительно просит увести от экранов людей со слабой психикой, а также детей.

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