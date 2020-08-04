За мужской футбольный клуб будет выступать игрок-женщина

Эллен Фоккема будет выступать с партнерами-мужчинами. KNVB

Футболистка Эллен Фоккема станет игроком мужского клуба "Фоарут" из четвертого по силе дивизиона Нидерландов, сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

В пресс-службе организации заявили, что контракт 19-летней спортсменки с "Фоарутом" заключен в качестве эксперимента. Отмечается, что решение поможет развитию равноправия в футболе.

Фоккема рассказала, что с пяти лет тренируется вместе с командой и рада решению футбольного союза.

"Мои партнеры по команде также с энтузиазмом отреагировали на то, что я могу остаться играть вместе с ними", – сообщила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-атташе сербской команды отстранили от работы из-за слишком сексуальной внешности.