Моуриньо ищет шпиона в "Манчестере"

Наставник "Манчестер Юнайтед"Жозе Моуриньо потребовал найти внутри клуба шпиона, который "слил" в социальные сети стартовый состав команды на матч манкунианцев против "Челси".
В ярость португальского тренера привел тот факт, что сопернику заранее стало известно, что он собирается выпустить с первых минут Хуана Мату. Таким образом, "Челси" получил дополнительную фору перед игрой.
Теперь Моуриньо хочет выяснить каким образом состав попал в интернет, ведь информацией - кто именно выйдет на поле - располагали лишь сами футболисты и члены тренерского штаба.
Подобная утечка происходит с "Юнайтед" уже во второй раз в этом сезоне. Впервые это случилось во время выездного матча "Манчестера" против "Вест Хэма" в прошлом месяце. И в первом , и во втором случае манчестерцам победить не удалось.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер клуба "Манчестер Юнайтед", португалец Жозе Моуриньо устроил потасовку во время матча АПЛ.
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