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Моуриньо ищет шпиона в "Манчестере"

1.7тЧитать материал на украинском

Наставник "Манчестер Юнайтед"Жозе Моуриньо потребовал найти внутри клуба шпиона, который "слил" в социальные сети стартовый состав команды на матч манкунианцев против "Челси".

В ярость португальского тренера привел тот факт, что сопернику заранее стало известно, что он собирается выпустить с первых минут Хуана Мату. Таким образом, "Челси" получил дополнительную фору перед игрой.

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Теперь Моуриньо хочет выяснить каким образом состав попал в интернет, ведь информацией - кто именно выйдет на поле - располагали лишь сами футболисты и члены тренерского штаба.

Подобная утечка происходит с "Юнайтед" уже во второй раз в этом сезоне. Впервые это случилось во время выездного матча "Манчестера" против "Вест Хэма" в прошлом месяце. И в первом , и во втором случае манчестерцам победить не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер клуба "Манчестер Юнайтед", португалец Жозе Моуриньо устроил потасовку во время матча АПЛ.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Жозе Моуриньо
Объекты
ФК Манчестер ЮнайтедФК Челси
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