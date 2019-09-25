Московское "Динамо" впервые выпустило Ордеца в старте и опозорилось в Кубке России

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец в среду, 25 сентября, впервые попал в стартовый состав своей команды.

27-летний футболист сборной отыграл весь матч 1/16 Кубка России с "Лучом". Встреча столичного клуба и 11-й команды второго дивизиона чемпионата России завершилась поражением москвичей (0:1). Единственный гол на 20-й минуте забил Марущак. "Динамо" вылетело из турнира.

18 августа Ордец неудачно дебютировал за московское "Динамо". 27-летний украинец впервые за 6 туров вышел в составе своего нового клуба. Иван вышел на замену на 64-й минуте игры с "Локомотивом", а на 82-й из-за его ошибки Миранчук забил победный гол.

Напомним, что Ордец перешел в "Динамо" 19 июня, подписав трехлетнее соглашение с московской командой. Предыдущие 5 туров футболист пролетал мимо заявки.

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