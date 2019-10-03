Московский ЦСКА опозорился в Лиге Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА во 2-м туре группового этапа Лиги Европы дома проиграл "Эспаньолу".

Поединок одного из лидеров чемпионата России против 18-й команды Испании завершился со счетом 2:0. Российский клуб, таким образом, занял четвертое место в группе H, проиграв второй матч подряд.

Российские болельщики с трудом подбирали слова, чтобы оценить такое выступление армейцев.

"Просто позор, отвратительно. Вместо того, чтобы реабилитироваться за Разград, отдыхали на поле, ну и пропустили голешник", "Какой позор. Эх, жаль нельзя за еврокубковые позоры снимать очки в чемпионате", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футбольный клуб "Александрия" в Лиге Европы добыл первое очко в своей истории. Матч второго тура против бельгийского "Гента" прошел на "Арене Львов" и завершился со счетом 1:1.

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