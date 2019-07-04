ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Москальская морда ляжет": украинский футболист пригрозил россиянам и получил в ответ угрозы

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда угодил в громкий скандал из-за поста в социальной сети Instagram.

Накануне поединка против российского "Краснодара" в сторис нашего футболиста появилась картинка с надписью "Завтра играем против ФК "Краснодар". Как минимум одна москальская морда ляжет. Красная карточка коэффициент – 1.01. Слава Украине!". Это вызвало волну негодования в России.

Юрий Габовда

Юрий Габовда

Instragram Юрия Габовды

Новости
Перешедший в российский клуб футболист сборной Украины послал Шевченко
"Москальская морда ляжет": украинский футболист пригрозил россиянам и получил в ответ угрозы

Чуть позже статус был удален, а сам Габовда заявил, что не писал ничего подобного. "Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали", – сказал Габовда в комментарии Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинских регбистов выгнали из московской команды после того, как они перед матчем Кубка России продемонстрировали антироссийский жест в поддержку митинговавших в Тбилиси.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "чемпионат Венгрии" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Венгрии
Персона
Юрий Габовда
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
0
11
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Всё как всегда , сначала вые@нуться а когда пальцем по грозили , сразу в кусты !Зато герой ! Украинская психология , однако!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Эко баба...написал..погордился собой и..удалил))настоящий украинец
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Как всегда, окраинский херой обосрался.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Пигин Макс, вообще УЕФА должно этого героя как то наказать...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel