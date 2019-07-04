Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда угодил в громкий скандал из-за поста в социальной сети Instagram.

Накануне поединка против российского "Краснодара" в сторис нашего футболиста появилась картинка с надписью "Завтра играем против ФК "Краснодар". Как минимум одна москальская морда ляжет. Красная карточка коэффициент – 1.01. Слава Украине!". Это вызвало волну негодования в России.

Юрий Габовда Instragram Юрия Габовды

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Чуть позже статус был удален, а сам Габовда заявил, что не писал ничего подобного. "Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали", – сказал Габовда в комментарии Tribuna.com.

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