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"Мораесу не пожала руку вся команда": игрок "Динамо" раскритиковал экс-партнера

3.7тЧитать новость на украинском

Перед матчем за Суперкубок Украины было видно, как некоторые игроки "Динамо" не поприветствовали своего бывшего партнера Жуниора Мораеса, летом перешедшего в "Шахтер".

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"На Мораеса особо не обращал внимания. Хотя если человек выходил с капитанской повязкой и целовал эмблему клуба, то не совсем корректно и правильно переходить в стан такого соперника. Но это футбол, это жизнь. Тем более, Мораес - иностранец, которому не жить в Украине: какое-то время поиграет, уедет, и все это забудется", - сказал Буяльский.

"Мораесу вся команда не пожала руку, не только Вербич. На мой взгляд, это правильная позиция - начиная от руководства и заканчивая футболистами. Ведь так, как Мораес, никто не делает. Ладно бы, Жуниор сказал нам о переходе в "Шахтер" еще по ходу чемпионата - он сказал бы это честно, и вопросов к нему со стороны футболистов не возникло бы", - резюмировал футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" переиграло "Шахтер" (1:0) в Суперкубке Украины из-за ошибки голкипера Андрея Пятова.

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