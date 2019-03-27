Мораес отреагировал на скандал со сборной Украины

Бразильский футболист сборной Украины Жуниор Мораес спокойно отнесся к сообщениям о том, что Федерации футбола Португалии и Люксембурга обратились в УЕФА с протестом по поводу его участия в матчах отбора Евро-2020.

Шевченко и Мораес ФФУ

От официальных комментариев на этот счет футболист отказался, однако заявил, что история с "неправильной натурализацией" никак на него не повлияла. Жуниор вернулся в Украину из Люксембурга и вместе с другими сборниками Шахтера присоединился к своему клубу, который готовится к предстоящему матчу чемпионата страны против Александрии, сообщает "Спортарена".

Мораес, который недавно получил украинский паспорт и был натурализован для выступлений за национальную сборную, обвиняется в том, что якобы не имел права играть за команду. По мнению португальцев он не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требуют регламентные нормы. Из-за этого "сине-желтым" могут грозить два технических поражения.

Ранее эту ситуацию прокомментировал генеральный директор ФФУ Юрий Записоцкий.

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