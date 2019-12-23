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23 декабря • обновлено в 16:06
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"Мой Google": Шевченко признался, кто помогает ему тренировать сборную Украины

1.8т
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в интервью известной телеведущей Кате Осадчей рассказал об увлечении футболом своих сыновей.

"Старший, 15-летний сын Джордан– это мой внештатный помощник, который полностью знает всю статистику, следит за нашей командой, следит за командами, которые играют против нас, и их игроками. Он – как мой Google: если мне нужно что-то спросить, мой сын всегда даст точный ответ!", – сказал Шевченко в программе "Світське життя".

Андрей Шевченко с сыновьями

Андрей Шевченко с сыновьями

Instagram Андрея Шевченко

Также Шевченко признался, что его второй сын Кристиан играет в академии "Челси" U-13.

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"Будет ли он профессиональным футболистом? Никто не знает, все – в его руках! Он очень профессионально относится к этому, и я рад, очень это поддерживаю!" – добавил наставник сборной Украины.

Всего у Андрея Шевченко и его супруги Кристен Пазик четыре сына – Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко оценил шансы "сине-желтых" в финальной части Евро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Андрей Шевченко Катя Осадчая
Тег
Сборная Украины по футболу
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