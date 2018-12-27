Модрич сделал заявление о завершении карьеры

Обладатель "Золотого мяча" 2018 года, полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что свою футбольную карьеру хочет закончить в "королевском клубе".
Лука Модрич с трофеями
"Моя личная цель и моё большое желание – завершить свою карьеру в "Реале". Это был бы идеальный сценарий. Но чтобы достичь этого, я должен продолжать выступать на самом высоком уровне. Это не так легко", - заявил хорватский игрок Goal.
Модрич поделился также своими мыслями по поводу ситуации, которая сейчас складывается в команде и что, по его мнению, нужно делать в первую очередь.
"В этом сезоне самое важное для "Реала" – улучшить уровень игры, потому что после всех достижений мы вошли в тяжёлый для команды период", - считает Лука Модрич.
Как сообщал OBOZREVATEL, миланский "Интер" заинтересован в приобретении полузащитника Луки Модрича, который защищает цвета мадридского "Реала". Президент "галактикос" Флорентино Перес отрицает всякую возможность такого перехода. Босс испанской команды повесил на Луку внушительный ценник.
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