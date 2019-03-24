"Мне искренне жаль..." Шовковский обратился к своим подписчикам

Легендарный голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский обратился к своим подписчикам в Facebook с просьбой не копировать стиль его жизнь.

"Я никогда не претендовал на роль путеводной звезды или проповедника, не прошу следовать за мной и уж тем более не призываю к этому. Я просто живу своей жизнью, занимаюсь любимой работой, путешествую и наслаждаюсь всем этим!" - написал прославленный футболист у себя в аккаунте.

Отметим, что сейчас Александр находится в Люксембурге, где 25 марта наша национальная команда с местной сборной проведет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2020. Накануне, букмекеры назвали фаворита этого поединка.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!