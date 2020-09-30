Минздрав Италии выступил с заявлением об остановке футбольного чемпионата

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа заявила, что розыгрыш чемпионата страны необходимо остановить из-за коронавируса.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, она напомнила о подписанных ранее медицинских протоколах. По ее словам, проведение матчей в нынешних условиях несет опасность для здоровья участников Серии А.

"Чемпионат должен быть остановлен. Медицинские протоколы, которые мы подписали, говорят сами за себя. Когда у нас есть столько случаев заражения, единственным выходом является остановка первенства. Больные коронавирусом не могут играть, но могут заразить еще больше людей", – заявила она.

Отметим, что в "Дженоа" зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19. Итальянские клубы успели сыграть по одному-два тура в Серии А 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы английской Премьер-лиги могут изменить правила чемпионата из-за коронавируса.

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