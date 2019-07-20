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Милевский неожиданно обратился к Зеленскому, припомнив ему роль в "Квартале"

6.4т Читать материал на украинском

Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве помощника по развитию футбола.

"Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в "Квартале-95", и я не обижался. Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский", – обратился футболист к главе страны в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) выдал откровение про Зеленского, заявив, что с выбором нового президента в Украине будет не так плохо, как при Порошенко.

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Артем Милевский Владимир Зеленский
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