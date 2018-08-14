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Неожиданный поворот в Беларуси: Милевский может вернуться в "Динамо"

2.5тЧитать новость на украинском

После увольнения из "Динамо-Брест" главного тренера Алексея Шпилевского экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский может вернуться в белорусский клуб. Такое мнение высказал его товарищ и бывший напарник по "Динамо" Александр Алиев.

“Общался с Артемом Милевским, он сказал, что пока никаких заявлений делать не будет, но может вернуться назад в Брест. Он показывал там отличный футбол и был лидером команды. Его ведь даже Марадона обнял, во время своей презентации, а такие люди просто так не обнимают”, - сказал Алиев на своей конференции на Sport.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, разгневанные болельщики "Динамо-Брест" требуют вернуть Милевского обратно в команду.

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