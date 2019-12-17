Милевский бросил вызов россиянам в Лиге чемпионов

Нападающий брестского "Динамо", которое завоевало историческое чемпионство в Беларуси, Артем Милевский рассказал о желаемых соперниках по групповому турниру Лиги чемпионов.
""Реал" какой-нибудь, "Ювентус" и не знаю… Русскую команду можно, "Зенит" может – Рака (Ярослава Ракицкого. – Ред.) увидеть", – рассказал Милевский, отвечая на вопросы подписчиков Instagram-аккаунта компании Favorit Sport.
Артем Милевский
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@timi1010, як і обіцяв, відповів на 10 кращих запитаннь підписників @favoritsport_official🔥😜 ⠀ Друзі, дякуємо за круті запитання😇 ⠀ @yak_alexeyanatolich @dimalytskyi13 @baandeera @tolstoy_roman @archodevich @14_mitrik_14 @malish95 @romanpita13 @vldorlv @pavllik_hladych
Стоит отметить, что свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов "Динамо" Брест начнет с первого квалификационного раунда.
В прошедшем чемпионате Беларуси на счету Милевского 26 матчей, 4 гола и 8 результативных передач.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 декабря, состоялась жеребьевка, в процессе которой были определены все пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
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