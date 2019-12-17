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17 декабря • обновлено в 17:25
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Милевский бросил вызов россиянам в Лиге чемпионов

1.6т
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Нападающий брестского "Динамо", которое завоевало историческое чемпионство в Беларуси, Артем Милевский рассказал о желаемых соперниках по групповому турниру Лиги чемпионов.

""Реал" какой-нибудь, "Ювентус" и не знаю… Русскую команду можно, "Зенит" может – Рака (Ярослава Ракицкого. – Ред.) увидеть", – рассказал Милевский, отвечая на вопросы подписчиков Instagram-аккаунта компании Favorit Sport.

Артем Милевский

Артем Милевский

Sportarena.com

Стоит отметить, что свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов "Динамо" Брест начнет с первого квалификационного раунда.

В прошедшем чемпионате Беларуси на счету Милевского 26 матчей, 4 гола и 8 результативных передач.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 декабря, состоялась жеребьевка, в процессе которой были определены все пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Артем Милевский
Теги
Динамо Брест ФК Зенит ФК Ювентус Реал Мадрид
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