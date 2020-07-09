Михайличенко прокомментировал победу "Динамо" в Кубке Украины

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко остался доволен итогом встречи с "Ворсклой" в финале Кубка Украины.

По словам наставника, матч складывался непросто, но команда добилась нужного результата.

"Это важно для нашей команды и наших молодых футболистов. Важно, чтобы они прочувствовали эту атмосферу. На моей памяти уже был Суперкубок с "Шахтером", когда было еще больше пенальти. Но там больше ошибались. Это нервы и мастерство. Считается, что это лотерея, но мы могли заканчивать игру в основное время. Кубковое напряжение не дало нам этого сделать", – цитирует Алексея Александровича "Динамомания" со ссылкой на телеканал "Футбол".

Михайличенко отдал должное сопернику, отметив, что полтавчане грамотно построили свою игру и имели предпосылки для голевых моментов.

"Трудно давать оценку по горячим следам. Важно, что мы победили. После матча сказал ребятам, что у нас уже есть Лига Европы. Если нам достаточно, давайте праздновать. Если нет - давайте готовиться к следующей игре. Все сказали "нет". Важно, что есть стремление. Тогда и будет результат. Любая неудачная серия прерывается, и сегодня она прервалась", – подытожил главный тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в серии 11-метровых ударов обыграло полтавскую "Ворсклу", и в 12-й раз в своей истории завоевало Кубок Украины.

Столичная команда сравнялась с "Шахтером" по числу выигранных трофеев в независимой Украине – по 35 титулов