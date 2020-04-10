Главная Новости
10 апреля • обновлено в 15:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Михаил Мудрик показал невероятную технику приема мяча

1.9т
Читать материал на украинском

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поразил подписчиков известного футбольного Instagram-сообщества "433" своей невероятной техникой.

На своей странице в социальной сети футболист опубликовал ролик, на котором он продемонстрировал невероятный прием мяча, а затем отдал точную длинную передачу, красиво закрутив мяч. Позже это видео появилось на официальном аккаунте "433", где набрало уже 1,7 миллионов просмотров.

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

УНИАН

В комментариях Мудрика сравнивают с бразильским футболистом "ПСЖ" Неймаром и называют этот ролик лучшим видео дня.

"Неймар, ты ли это?", "Неймар бы тобой гордился", "Какой прием! Он приклеил мяч к ноге", "Видео дня", "У меня нет слов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин показал трюк, который был также опубликован в Instagram-аккаунте "433".

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Это трюки. Так мяч приклеивают и во второй лиге. Пусть себя в игре покажет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
Chaos
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Team Secret
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.87 Сделать ставку
forZe
VS
Nordavind
Победа forZe с форой в -4,5 раунда
2,01 Сделать ставку
Japaleno
VS
Sprout
Победа Sprout с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Gambit Youngsters
Победа Virtus.pro
1.50 Сделать ставку
Славия
VS
Рух
Победа Славии
2.17 Сделать ставку
Динамо-Брест завоюет Кубок Беларуси
1.91 Сделать ставку
Холанд станет игроком Реала в ближайшее трансферное окно
3.74 Сделать ставку
Севилья - следующая команда Ракитича после летнего трансферного окна
2.49 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку