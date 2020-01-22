"Методы наперсточников": "Динамо" выступило с резким заявлением, упомянув "Шахтер"

Президент "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал намерения УПЛ изменить правила плей-офф из-за подготовки сборной к Евро-2020, озвучив официальную позицию клуба.

Игорь Суркис ФК Динамо

"Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и УПЛ. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег – главных тренеров клубов – и обсудил бы с ними этот вопрос. Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата. То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно", – цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

По словам Игоря Михайловича изменения регламента чемпионата Украины может больно ударить по донецкому "Шахтеру".

"А если "Шахтер" дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений "Шахтера" сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом – и как с этим быть? Как им менять свое расписание? Футбольный клуб "Динамо" всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать. Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться", – цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо", - подытожил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, директорат УПЛ хотел отменить плей-офф за еврокубки в текущем сезоне, а затем предложил перенос дат проведения матчей.

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