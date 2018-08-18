Месси попал между ног журналисту ударом через все поле - опубликовано видео

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси попал мячом между ног журналиста, который стоял на другой стороне поля.

Репортер записывал репортаж у боковой линии. Увидев это, Месси несколько раз прочеканил мяч, и закрученным ударом пробил четко в цель. Работник СМИ не понял, откуда взялась кожаная сфера и начал удивленно оглядываться, пока аргентинский форвард как ни в чем не бывало шел мимо.

Этот невероятный трюк вызвал бурный восторг в социальных сетях.

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