МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Месси попал между ног журналисту ударом через все поле - опубликовано видео

5.6тЧитать новость на украинском

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси попал мячом между ног журналиста, который стоял на другой стороне поля.

Репортер записывал репортаж у боковой линии. Увидев это, Месси несколько раз прочеканил мяч, и закрученным ударом пробил четко в цель. Работник СМИ не понял, откуда взялась кожаная сфера и начал удивленно оглядываться, пока аргентинский форвард как ни в чем не бывало шел мимо.

Этот невероятный трюк вызвал бурный восторг в социальных сетях.

Новости
Месси установил невероятный рекорд

Напомним, что недавно на почтовой марке с капитаном сборной Аргентины был обнаружен знаменитый украинский стадион. Филателисты со всего мира объявили охоту за раритетом.

Персона
Лионель Месси
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги