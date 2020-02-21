Главная Новости
21 февраля • обновлено в 11:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Месси "под колпаком" у спецслужб: в Аргентине отрыто громкое расследование

1.2т
Читать материал на украинском

Суд в Аргентине открыл расследование против властей страны из-за слежки за собственными гражданами, среди которых есть и футболист "Барселоны" Лионель Месси.

Лионель Месси

Лионель Месси

По сообщению газеты Pagina 12, во время правления президента Аргентины Маурисио Макри правительство запросило информацию о 60 лицах. В частности, власти получили данные от налоговой и миграционной служб о судьях, политиках, журналистах и спортсменах. В этот список попал и капитан "Барселоны" и сборной Аргентины.

Новости
"Барселона" организовала травлю Месси в соцсетях

Судья Родольфо Каникоба инициировал расследование, чтобы выяснить законность запросов. У судей есть основания считать, что запросы были необоснованными.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский футбольный клуб "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм, нацелен на подписание Лионеля Месси уже в 2020 году.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Лионель Месси
Место
Аргентина
Тег
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Победа сборной Норвегии
1.95 Сделать ставку
Челси
VS
Тоттенхэм
Тотал меньше 2.5
2.06 Сделать ставку
Шеффилд Юнайтед
VS
Брайтон
Победа Шеффилд Юнайтед
1.98 Сделать ставку
Лестер
VS
Манчестер Сити
Лестер не проиграет во 2-м тайме
1.69 Сделать ставку
Вердер
VS
Боруссия Д
Победа Боруссии Д и обе забьют
2.20 Сделать ставку
Шальке
VS
Лейпциг
Тотал меньше 2.5
2.36 Сделать ставку
Барселона
VS
Эйбар
Победа Барселоны в 1-м тайме с форой (-1)
2.31 Сделать ставку
Голден Стэйт Уорриорз
VS
Хьюстон Рокетс
Победа Хьюстона с форой в -9,5 очка
1.83 Сделать ставку
Сакраменто Кингз
VS
Мемфис Гриззлис
Победа Сакраменто с форой в +1,5 очка
1.88 Сделать ставку
Чикаго Буллз
VS
Шарлотт Хорнетс
Победа Шарлотт с форой в +5,5 очка
1.85 Сделать ставку