Суд в Аргентине открыл расследование против властей страны из-за слежки за собственными гражданами, среди которых есть и футболист "Барселоны" Лионель Месси.

Лионель Месси

По сообщению газеты Pagina 12, во время правления президента Аргентины Маурисио Макри правительство запросило информацию о 60 лицах. В частности, власти получили данные от налоговой и миграционной служб о судьях, политиках, журналистах и спортсменах. В этот список попал и капитан "Барселоны" и сборной Аргентины.

Судья Родольфо Каникоба инициировал расследование, чтобы выяснить законность запросов. У судей есть основания считать, что запросы были необоснованными.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский футбольный клуб "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм, нацелен на подписание Лионеля Месси уже в 2020 году.

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