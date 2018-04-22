Месси на поле можно остановить только так: курьезное видео

С лидером каталонской "Барселоны" Лионелем Месси произошел курьезный эпизод в финальном матче Кубка Испании по футболу.

Аргентинец, получая пас, пропустил мяч между ног и побежал к чужим воротам с возможностью выйти один на один с вратарем. Защитник "Севильи", уступая в единоборстве смог остановить нападающего лишь схватив за трусы, получив за это желтую карточку.

Болельщики в соцсетях назвали этот способ единственным, которым можно остановить Месси, когда он рвется в атаку.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на это курьезное видео.

Как сообщал ранее "Обозреватель" решающий матч Кубка "Барселона" - "Севилья" завершился со счетом 5:0.