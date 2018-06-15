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Чемпионат мира 2018
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Месси и Роналду на затылках: стилист заделал крутые прически клиентам

1.3тЧитать новость на украинском

Стилист из Сербии Марио Хвала поражает своим мастерством. Парень создает умопомрачительные шедевры на головах своих клиентов.

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В преддверии старта чемпионата мира в России парикмахер сделал клиентам на затылках портреты лидеров сборных Аргентины и Португалии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Работа занимает от пяти до семи часов. Когда я сделал портрет Криштиану Роналду, то получил множество положительных отзывов. Люди были изумлены", - цитирует Хвала AFP.

Напомним, Аргентина свой первый матч на ЧМ-2018 сыграет 16 июня со сборной Исландии – начало матча в 16.00. Португалия 15 июня сыграет с испанцами – начало трансляции в 21.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании за день до страта ЧМ-2018 осталась без главного тренера.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Лионель МессиКриштиану Роналду
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