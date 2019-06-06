Месси грозит тюрьма

В Национальную судебную коллегию Испании подан иск от экс-сотрудника Благотворительного фонда "Лео Месси" Федерико Реттори против звезды испанской "Барселоны" Лионеля Месси и его отца.

По сообщению мадридского издания ABC, это уже второй иск, в котором Реттори обвиняет футболиста и его отца Хорхе в налоговых преступлениях, мошенничестве и отмывании денег. По первому, в Аргентине, местные правоохранители уже начали судебное расследование.

Экс-сотрудник фонда заявил, что действия организации способствовали обману налоговых органов Аргентины и Испании. Часть собранных пожертвований без уплаты налогов переводились на офшорные счета членов семьи футболиста или третьих лиц, а не направлялись на гуманитарные цели.

📎 Denuncian a Leo Messi por un presunto delito de estafa y blanqueo a través de su Fundación. Un exempleado ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional, en la que también se ven salpicados el padre y el hermano del futbolista 👉 https://t.co/5hinjqACbC pic.twitter.com/5aIBXbStF7 — Deportes (@vozdeportes) 5 червня 2019 р.

Фонд использовал образ Месси для сбора средств на проекты, которые не были реализованы.

Аргентинский форвард "Барселоны" уже имел проблемы с законом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2017 году испанский суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы, заменив тюрьму штрафом в 250 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси повздорил с болельщиками, возвращаясь с матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который завершился фиаско для аргентинской звезды и его партнеров.

31-летний аргентинец приехал к рейсу позже остальной команды, так как задержался на "Энфилде" для сдачи допинг-теста. По информации Mundo Deportivo, болельщики "Барселоны" предъявили Месси претензии из-за невыхода клуба в финал, и он вступил с ними в перепалку.

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