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Чемпионат мира 2018
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Месси сбежал из России, покинув сборную Аргентины

4.2тЧитать новость на украинском

Лидеры сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и Хавьер Маскерано спешно покинули расположение национальной команды на ЧМ-2018 в России, не дожидаясь общего вылета на родину.

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"Рано утром 1 июля охрана санатория, где базировались аргентинцы, доложила на центральное КПП о том, что двое футболистов покинули территорию через запасной выход. Спортсменов узнали в лицо - это были Лионель и его приятель Хавьер Маскерано", - говорится в сообщении Telegram-канала "Мутко против".

Скриншот

Telegram-канал "Мутко против"

После побега оба футболиста отправились в московский аэропорт "Домодедово", откуда и вылетели утренним рейсом в Барселону.

Причина такого поведения – крайне неблагоприятная атмосфера в команде после вылета с мундиаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на турнире Месси шокировал журналистов после матча первого тура ЧМ-2018 с Исландией.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Лионель МессиХавьер Маскерано
Место
РоссияМосква
Объект
сборная Аргентины по футболу
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