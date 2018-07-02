Месси сбежал из России, покинув сборную Аргентины

Лидеры сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и Хавьер Маскерано спешно покинули расположение национальной команды на ЧМ-2018 в России, не дожидаясь общего вылета на родину.

Новости Месси выгонят из сборной

"Рано утром 1 июля охрана санатория, где базировались аргентинцы, доложила на центральное КПП о том, что двое футболистов покинули территорию через запасной выход. Спортсменов узнали в лицо - это были Лионель и его приятель Хавьер Маскерано", - говорится в сообщении Telegram-канала "Мутко против".

Скриншот Telegram-канал "Мутко против"

После побега оба футболиста отправились в московский аэропорт "Домодедово", откуда и вылетели утренним рейсом в Барселону.

Причина такого поведения – крайне неблагоприятная атмосфера в команде после вылета с мундиаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на турнире Месси шокировал журналистов после матча первого тура ЧМ-2018 с Исландией.