Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:33
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Меня часто называют диктатором": в сети вспомнили самые памятные цитаты Лобановского

2.5т
Читать материал на украинском

18 лет назад, 13 мая 2002 года, в возрасте 63 лет умер легендарный тренер Валерий Лобановский.

OBOZREVATEL предлагает вам вспомнить самые запоминающиеся цитаты Мэтра, которые помогут лучше понять его жизненную и футбольную философию.

Валерий Лобановский

Валерий Лобановский

Российская газета

"Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор – это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в рассуждения оппонента. Я всегда предлагаю игрокам обжаловать мои предложения".

"Движение – это жизнь, покой – это смерть".

"Игра забывается, а результат навсегда останется в истории".

"Пытаться скопировать некий идеал – занятие бесполезное. Опережение – вот единственный смысл работы".

"Критиковать не только можно, но и нужно. И если критика конструктивная, если в ней есть какое-то рациональное зерно, то она идет только на пользу тем, кого критикуют".

"Компромиссами делу не поможешь: нужно пойти на риск сегодня, потому что завтра, возможно, рисковать уже будет нечем".

"Быть тренером значительно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми".

"Я вообще не разделяю победы и поражения, это неизбежные составные части одного процесса".

"Тренер – это творческая личность. А творческая личность имеет право на ошибку".

"Сначала я рассматривал футбол исключительно как занятие, позволяющее отвлечься от напряженной интеллектуальной работы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая 2002 года состоялся последний матч легендарного Валерия Лобановского. Тогда его "Динамо" приехало в Запорожье на выездной матч против местного "Металлурга".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Валерий Лобановский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Шальке
Тотал больше 3
2.14 Сделать ставку
РБ Лейпциг
VS
Фрайбург
Победа Лейпцига с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Фортуна
VS
Падерборн
Падерборн не проиграет
1.75 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Городея
Победа Торпедо-БелАЗ
1.75 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
FaZe
VS
NiP
Победа FaZe
1.65 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Nemiga
Победа Virtus.pro c форой в -1,5 карты
2,40 Сделать ставку
AGO
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку