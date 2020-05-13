"Меня часто называют диктатором": в сети вспомнили самые памятные цитаты Лобановского

18 лет назад, 13 мая 2002 года, в возрасте 63 лет умер легендарный тренер Валерий Лобановский.

OBOZREVATEL предлагает вам вспомнить самые запоминающиеся цитаты Мэтра, которые помогут лучше понять его жизненную и футбольную философию.

Валерий Лобановский Российская газета

"Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор – это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в рассуждения оппонента. Я всегда предлагаю игрокам обжаловать мои предложения".

"Движение – это жизнь, покой – это смерть".

"Игра забывается, а результат навсегда останется в истории".

"Пытаться скопировать некий идеал – занятие бесполезное. Опережение – вот единственный смысл работы".

"Критиковать не только можно, но и нужно. И если критика конструктивная, если в ней есть какое-то рациональное зерно, то она идет только на пользу тем, кого критикуют".

"Компромиссами делу не поможешь: нужно пойти на риск сегодня, потому что завтра, возможно, рисковать уже будет нечем".

"Быть тренером значительно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми".

"Я вообще не разделяю победы и поражения, это неизбежные составные части одного процесса".

"Тренер – это творческая личность. А творческая личность имеет право на ошибку".

"Сначала я рассматривал футбол исключительно как занятие, позволяющее отвлечься от напряженной интеллектуальной работы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая 2002 года состоялся последний матч легендарного Валерия Лобановского. Тогда его "Динамо" приехало в Запорожье на выездной матч против местного "Металлурга".

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