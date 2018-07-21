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Матч за Суперкубок завершился дракой игроков "Динамо" и "Шахтера" - опубликовано видео

3.1тЧитать новость на украинском

Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили потасовку на последних секундах матча за Суперкубок Украины. По итогам инцидента главный арбитр встречи Константин Труханов удалил Никиту Бурду и бразильца Исмаили.

В одной из последних атак полузащитик "горняков" Андрей Тотовицкий оказался на газоне. Бурда толкнул лежащего соперника, после чего Исмаили решил вступиться за одноклубника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Официально: "Динамо" рассталось с футболистом сборной Украины

Напомним, что 21 июля киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и в 7-й раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины. Встреча в Одессе двух лучших команд нашей страны прошла на стадионе "Черноморец" и завершилась со счетом 1:0.

Читайте все новости по теме "Суперкубок Украины" на Обозревателе.

Темы
Суперкубок УкраиныДинамо - Шахтер
Место
УкраинаОдесса
Объекты
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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