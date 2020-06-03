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3 июня • обновлено в 15:08
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Матч, в котором затравили Зозулю, станет первым после паузы в испанском футболе

  • В феврале 2017 года Зозуля на правах аренды перешел в "Райо Вальекано", но фанаты не приняли украинца, назвав его нацистом и призвав уйти из команды

  • Он был вынужден вернуться в "Бетис"

  • Летом 2017-го Роман стал свободным агентом и подписал контракт с "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды

  • 15 декабря 2019 года Зозуля приехал на выездной матч против "Райо Вальекано" и стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков, которые называли его нацистом

  • Поединок был прерван после первого тайма при счете 0:0

  • Игроки "Альбасете" поддержали Зозулю и отказались выходить на вторую половину встречи

  • Позже "Райо Вальекано" был оштрафован за поведение фанатов

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Матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес украинца Романа Зозули, станет первым после возобновления футбола в Испании.

Как сообщается на официальной странице Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) в Twitter, второй тайм поединка будет доигран 10 июня. Первая половина встречи между "Райо Вальекано" и "Альбасете" закончилась вничью 0:0.

Болельщики "Райо Вальекано" не любят Романа Зозулю

Болельщики "Райо Вальекано" не любят Романа Зозулю

Отметим, что испанская Ла Лига стартует 11 июня, на следующий день после доигровки скандального матча.

Напомним, что во время поединка болельщики "Райо Вальекано" называли Зозулю нацистом, в результате чего он и другие игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский нападающий помог Испании в борьбе с коронавирусом, но это не помогло завоевать уважение некоторых болельщиков, которые продолжают называть его нацистом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Теги
Альбасете Райо Вальекано
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