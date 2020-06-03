Матч, в котором затравили Зозулю, станет первым после паузы в испанском футболе

Позже "Райо Вальекано" был оштрафован за поведение фанатов

Игроки "Альбасете" поддержали Зозулю и отказались выходить на вторую половину встречи

Поединок был прерван после первого тайма при счете 0:0

15 декабря 2019 года Зозуля приехал на выездной матч против "Райо Вальекано" и стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков, которые называли его нацистом

Летом 2017-го Роман стал свободным агентом и подписал контракт с "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды

Он был вынужден вернуться в "Бетис"

В феврале 2017 года Зозуля на правах аренды перешел в "Райо Вальекано", но фанаты не приняли украинца, назвав его нацистом и призвав уйти из команды

Матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес украинца Романа Зозули, станет первым после возобновления футбола в Испании.

Как сообщается на официальной странице Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) в Twitter, второй тайм поединка будет доигран 10 июня. Первая половина встречи между "Райо Вальекано" и "Альбасете" закончилась вничью 0:0.

Болельщики "Райо Вальекано" не любят Романа Зозулю

🚨 El Comité de Competición de la RFEF fija el @RayoVallecano - @AlbaceteBPSAD de la jornada 20 para el día 10 de junio.



➡️ El encuentro entre los clubes de Segunda División se reanudará en su segunda parte el citado día a partir de las 20:00 horas.



🔗 https://t.co/NrreLr5too pic.twitter.com/YxvRIm3SBx — RFEF (@rfef) June 3, 2020

Отметим, что испанская Ла Лига стартует 11 июня, на следующий день после доигровки скандального матча.

Напомним, что во время поединка болельщики "Райо Вальекано" называли Зозулю нацистом, в результате чего он и другие игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский нападающий помог Испании в борьбе с коронавирусом, но это не помогло завоевать уважение некоторых болельщиков, которые продолжают называть его нацистом.

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