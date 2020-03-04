Матч "Спартак" - ЦСКА закончился потасовкой главных тренеров

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оттолкнул наставника "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Кубка России.

После финального свистка Тедеско направился к Гончаренко, чтобы пожать руку, а тот продемонстрировал ему, что не желает общаться. Гончаренко развернулся и пошел в подтрибунное помещение, а главный тренер "Спартака" попытался его остановить, положив руки на плечи. Наставник ЦСКА стал вырываться и несколько раз оттолкнул Тедеско.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА состоялся на стадионе "Открытие Арена" и завершился со счетом 3:2 в дополнительное время.

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