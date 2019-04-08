МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Матч "Шахтер" — "Динамо" завершился громким скандалом с Хацкевичем

4.4тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не пришел на пресс-конференцию после матча с донецким "Шахтером" в Кубке Украины, который завершился поражением "бело-синих" в серии пенальти.

При этом пресс-служба "Динамо" утверждает, что Хацкевича просто не пригласили на общение с журналистами. "Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашенным пресс-службой принимающего клуба на послематчевую пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц-зал пригласили главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку", – говорится в заявлении киевлян.

Новости
"Шахтер" — "Динамо": видеообзор матча

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

ФК "Динамо" Киев

В то же время белорусский специалист спокойно ответил на вопросы журналистов в микст-зоне стадиона "Металлист" в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека жестко прошелся по арбитру матча с "Динамо" Максиму Козыряцкому. 37-летний рефери показал игрокам обеих команд по восемь желтых и одной красной карточке, что и вывело из себя португальского наставника "горняков".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.

Темы
Динамо - ШахтерКубок Украины по футболу
Персона
Александр Хацкевич
Место
УкраинаХарьков
Теги
ФК Динамо КиевФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
3
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения