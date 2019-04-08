Матч "Шахтер" — "Динамо" завершился громким скандалом с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не пришел на пресс-конференцию после матча с донецким "Шахтером" в Кубке Украины, который завершился поражением "бело-синих" в серии пенальти.

При этом пресс-служба "Динамо" утверждает, что Хацкевича просто не пригласили на общение с журналистами. "Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашенным пресс-службой принимающего клуба на послематчевую пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц-зал пригласили главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку", – говорится в заявлении киевлян.

Александр Хацкевич ФК "Динамо" Киев

В то же время белорусский специалист спокойно ответил на вопросы журналистов в микст-зоне стадиона "Металлист" в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека жестко прошелся по арбитру матча с "Динамо" Максиму Козыряцкому. 37-летний рефери показал игрокам обеих команд по восемь желтых и одной красной карточке, что и вывело из себя португальского наставника "горняков".

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