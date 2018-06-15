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Россия – Саудовская Аравия: матч завершился международным скандалом

5.8тЧитать новость на украинском

Скандал разгорелся после матча-открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что ближневосточный канал BeoutQ незаконно транслировал противостояние.

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"ФИФА обеспокоена тем, что канал BeoutQ незаконно транслировал на территории ближневосточного региона первый матч стартовавшего в четверг в России чемпионата мира", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

В футбольном органе опровергли информацию о том, что выдавали какие-либо права на трансляцию указанному каналу. Также в организации намерены принять соответствующие меры по отношению к нарушителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России вынесла саудитов в стартовом матче ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
сборная России по футболусборная Саудовской Аравии по футболуФИФА
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