Матч Россия - Бразилия завершился большими проблемами для болельщиков - фотофакт

Многие российские болельщики испытали серьезные проблемы с уходом со стадиона "Лужники" по окончанию товарищеской встречи Россия - Бразилия (0:3).

"Главная российская беда - заборы, а также полиция с собаками и на лошадях. Все опять свелось к узкому проходу в подземный переход, чтобы пройти на МЦК. Прямой путь, конечно же, был закрыт, ибо не положено", - написал блогер sports.ru, приложив соответствующие фотографии.

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По словам юера у него путь от стадиона до МЦК занял 40 минут.

"Некоторые психовали, уходили из узкого прохода и добирались до искомого поезда по снегу. Правда, вход был бесплатным. Не из-за любви к людям, а из-за того, чтобы не создавать еще одну давку", - отмечает автор.

Россия, Лужники sports.ru

Россия, Лужники sports.ru

Россия, Лужники sports.ru

Россия, Лужники sports.ru

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