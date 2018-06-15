Марокко – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Команда Марокко сыграет со сборной Ирана в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Поединок квартета В пройдет на стадионе "Санкт-Петербург Арена" в пятницу, 15 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Марокко – Иран. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Обе команды имеют минимальные шансы на выход в плей-офф, ведь их соперниками являются именитые Португалия и Испания. Тем не менее, марокканцы имеют достаточно неплохой состав, и могут преподнести сюрприз. Поединок интересен еще и тем, что его будет обслуживать скандальный российский рефери Сергей Карасев.

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург Арена"

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Марокко – Иран – 0:0

Марокко (ориентировочный состав): Мохамеди – Мендиль, Бенатия, Саисс, Хакими – Эль-Ахмади, Буссуфа, Беланда, Зиеш, Амбрабат – Бутаиб

Иран (ориентировочный состав): Бейранванд – Мохаммади, Пуралиганджи, Чешми, Монтазери – Шоджаеи, Хаджсафи, Эбрахими – Амири, Азмун, Джаханбахш

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, трех Трем игрокам Саудовской Аравии угрожает опасность за разгромное поражение от России в матче-открытии ЧМ-2018.