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Марокко – Иран: обзор матча ЧМ-2018

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Очередной драматичный поединок принес второй день чемпионата мира по футболу в России.

В Санкт-Петербурге на арене с одноименным названием встречались сборные квартета В Марокко и Иран.

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Оба коллектива имеют весьма призрачные шансы на выход из группы, так как соперничают с командами Португалии и Испании.

В первой половине встречи команды обменялись обоюдоострыми моментами, но забить не вышло ни у тех, ни у других.

Марокканцы много владели мячом, но толку от этого было мало.

Во второй 45-минутке было много мелких фолов. По одной вынужденной замене из-за травм провели оба наставника. Все шло к тому, что матч завершится вничью. Главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр добавил шесть минут. На 95-й минуте Азиз Бухаддуз срезал мяч в свои ворота, и Иран одержал первую победу на турнире.

Так, на мундиале был забит первый автогол.

Вашему вниманию видео самых интересных моментов игры.

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Марокко – Иран 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90, автогол Бухаддуз.

Марокко – Мохамеди, Амрабат (Амрабат, 76), Бенатия, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Зиеш, Бельханда, Харит (да Кошта, 82), Эль-Кааби (Бухаддуз, 77).

Иран – Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Чешми, Хаджсафи, Эбрахими (Хоссейни, 80), Джаханбахш (Годдос, 85), Шоджаеи (Тареми, 68), Амири, Ансарифард, Азмун.

Предупреждения: Шоджаеи (10), Эль-Ахмади (34), Джаханбахш (47), Ансарифард (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один матч второго игрового дня завершился по схожему сценарию.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объекты
сборная Ирана по футболусборная Марокко по футболу
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