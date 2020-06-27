"Манчестер Юнайтед" драматично вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии по футболу в дополнительное время победил "Норвич" и вышел в полуфинал турнира.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, при этом хозяева на 89-й минуте остались вдесятером. В дополнительное время победный гол на 118-й минуте забил защитник "красных дьяволов" Харри Магуайр.

"Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 51 Игало, 1:1 – 75 Кэнтуэлл, 1:2 – 118 Магуайр.

Норвич – Крул, Годфри, Клозе, Ааронс, Льюис (Ида, 118), Кэнтуэлл (Трибулл, 90), Тетти, Маклин, Буэндиа (Дуда, 90), Рупп (Эрнандес, 62), Пукки (Дрмич, 71).

Манчестер Юнайтед – Ромеро, Магуайр, Шоу, Диогу Далот (Уильямс, 63), Байи (Марсьяль, 96), Лингард (Рэшфорд, 63), Мактомини (Матич, 78), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 78), Мата (Гринвуд, 63), Игало.

Предупреждение: Бруну Фернандеш (109).

Удаление: Клозе (89).

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Кубка Украины по футболу 2019/20 между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист".