"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": обзор четвертьфинала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов вновь проиграл "Ливерпулю". Встреча на "Этихад Стэдиум" завершилась со счетом 1:2.
"Обозреватель" предлагает своим читателям обзор матча.
"Манчестер Сити" Англия – "Ливерпуль" Англия - 1:2
Голы: 1:0 – 2 Габриэл Жезус, 1:1 – 56 Салах, 1:2 – 77 Фирмино.
Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Агуэро, 66), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Сане, Габриэл Жезус.
Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 81), ван Дейк, Фирмино (Клаван, 81), Окслейд-Чемберлен, Салах, Вейналдум, Мане, Милнер.
Предупреждения: Эдерсон (14), Мане (14), Александер-Арнолд (29), Бернарду Силва (30), Фирмино (35), ван Дейк (65).
Первый матч: 0:3.
В среду, 11 апреля в поединках "Бавария" - "Севилья" и "Реал" - "Ювентус" определятся остальные два участника 1/2 финала.
Жеребьевка полуфиналов запланирована на 13 апреля. Первые матчи пройдут 24-25 апреля - ответные 1-2 мая.
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