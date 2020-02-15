"Манчестер Сити" исключили из еврокубков: спортивные итоги 14 февраля

Английский "Манчестер Сити" был исключен из еврокубков на два будущих сезона, а украинка Юлия Ткач выиграла чемпионат Европы по борьбе, одолев россиянку.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 14 февраля.
Кроме того, стало известно о дате боя Александра Усика и Дерека Чисоры. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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