"Манчестер Сити" исключили из еврокубков: спортивные итоги 14 февраля

Английский "Манчестер Сити" был исключен из еврокубков на два будущих сезона, а украинка Юлия Ткач выиграла чемпионат Европы по борьбе, одолев россиянку.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 14 февраля.

Кроме того, стало известно о дате боя Александра Усика и Дерека Чисоры. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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