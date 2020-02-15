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15 февраля • обновлено в 09:39
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"Манчестер Сити" исключили из еврокубков: спортивные итоги 14 февраля

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Английский "Манчестер Сити" был исключен из еврокубков на два будущих сезона, а украинка Юлия Ткач выиграла чемпионат Европы по борьбе, одолев россиянку.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 14 февраля.

Кроме того, стало известно о дате боя Александра Усика и Дерека Чисоры. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
"Король футбола" Пеле Криштиану Роналду Александр Усик
Тег
ФК Манчестер Сити
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