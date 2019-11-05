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5 ноября • обновлено в 13:06
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"Мальчик, а зачем ты нам нужен?" Милевский отметился выходкой в Беларуси

3.3т Читать материал на украинском

Экс-форвард киевского "Динамо", а нынче - игрок "Динамо" (Брест) Артем Милевский у себя в Instagram опубликовал фото одного из матчей чемпионата, на котором он о чем-то говорит с судьей.

"Мальчик, а зачем ты здесь нам нужен? Всех люблю, скоро турище", — подписал фото Милевский.

Напомним, в предыдущем матче чемпионата Беларуси с участием "Динамо" (Брест) произошел невероятный случай. Арбитр не заметил явной игры рукой со стороны защитника соперника "Динамо" и не показал на "точку", что разъярило Милевского и партнеров. В погоне за судьей один из футболистов взял у фотографов смартфон с записью эпизода, и Артем очень настойчиво просил рефери посмотреть повтор.

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Персона
Артем Милевский
Место
Беларусь Брест
Тег
Динамо Брест
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