"Мальчик, а зачем ты нам нужен?" Милевский отметился выходкой в Беларуси

Экс-форвард киевского "Динамо", а нынче - игрок "Динамо" (Брест) Артем Милевский у себя в Instagram опубликовал фото одного из матчей чемпионата, на котором он о чем-то говорит с судьей.

"Мальчик, а зачем ты здесь нам нужен? Всех люблю, скоро турище", — подписал фото Милевский.

Напомним, в предыдущем матче чемпионата Беларуси с участием "Динамо" (Брест) произошел невероятный случай. Арбитр не заметил явной игры рукой со стороны защитника соперника "Динамо" и не показал на "точку", что разъярило Милевского и партнеров. В погоне за судьей один из футболистов взял у фотографов смартфон с записью эпизода, и Артем очень настойчиво просил рефери посмотреть повтор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о своем конфликте с легендарным Олегом Блохиным.

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