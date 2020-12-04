Максим Калиниченко: украинцы всегда играли в футбол лучше россиян

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Максим Калиниченко

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко сравнил уровень игры наших и российских футболистов.

Он ответил на пост знаменитого теннисиста из РФ Евгения Кафельникова в Twitter, который написал, что в украинском футболе до сих пор живет дух легенды киевского "Динамо" Валерия Лобановского. Максим заявил, что в целом украинцы всегда играли лучше россиян.

"Духом Лобановского уже давным давно не пахнет, но, в целом, украинцы играли в футбол всегда лучше", – написал Калиниченко.

Один из пользователей попросил экс-игрока нашей сборной аргументировать свою позицию и получил ответ, в котором Максим вспомнил о том, что украинцы завоевывали награду "Золотой мяч".

"А российский футбол лучше за счет российских футболистов? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько "Золотых мячей" у российских футболистов? Смотри не устань считать... Ну а в целом, это мое достаточно субъективное мнение. Меряться величием – это не ко мне", – подытожил Калиниченко.

Евгений Кафельников упомянул Лобановского
Максим Калиниченко заявил, что украинцы лучше играют в футбол, чем россияне

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Максим работает экспертом на телеканале "Матч ТВ". Во время одного из эфиров он назвал сборную Россию по футбола "нашей".

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