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Чемпионат мира 2018
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"Большой страх Путина": ФИФА устроила украинскую "подставу" России на ЧМ-2018

2.8тЧитать новость на украинском

Одним из ассистентов главного судьи финального матча чемпионата мира по футболу Франция – Хорватия назначен аргентинец Эрнан Майдана.

Фамилия южноамериканского рефери не осталась без внимания украинских пользователей Facebook.

Эдуард Рубин (временно исполняющий обязанности ректора Харьковского национального университета радиоэлетроники) на своей странице в социальной сети поделился с пользователями информацией о назначении Майданы на финальный матч мундиаля.

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Комментарии, связанные с двусмысленной фамилией для украинских граждан, не заставили себя долго ждать:

"Самый большой страх Путина "Майдан в Москве" подкрался незаметно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Познера раскритиковали в сети за лизоблюдство перед Путиным.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
сборная Хорватии по футболусборная Англии по футболу
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Майдан головного мосга хохлообразной биоассы неизлечим.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
не зря вас долбоебов назвали кастрюлями, не страна а сельское КВН.
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