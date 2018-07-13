"Большой страх Путина": ФИФА устроила украинскую "подставу" России на ЧМ-2018

Одним из ассистентов главного судьи финального матча чемпионата мира по футболу Франция – Хорватия назначен аргентинец Эрнан Майдана.

Фамилия южноамериканского рефери не осталась без внимания украинских пользователей Facebook.

Эдуард Рубин (временно исполняющий обязанности ректора Харьковского национального университета радиоэлетроники) на своей странице в социальной сети поделился с пользователями информацией о назначении Майданы на финальный матч мундиаля.

Комментарии, связанные с двусмысленной фамилией для украинских граждан, не заставили себя долго ждать:

"Самый большой страх Путина "Майдан в Москве" подкрался незаметно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Познера раскритиковали в сети за лизоблюдство перед Путиным.