"Люди устали и озлоблены": Саленко рассказал РосСМИ об уставших от "окопной возни" украинцах

Бывший футболист сборной Украины Олег Саленко в интервью российским журналистам высказал свое мнение о войне на Донбассе.

Олег Саленко

"В Киеве не чувствуется, что страна находится в состоянии войны. Когда выезжали недавно на ветеранский матч практически в зону боевых действий (до Северодонецка 30 километров), другое дело. Многое разрушено, люди устали и озлоблены. Все понимают: хватит уже окопной возни, пусть садятся и договариваются", - цитирует бывшего форварда МатчТВ.

Напомним, что Саленко также поиграл за сборные СССР и России. В составе сборной РФ стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 года и установил рекорд ЧМ по числу забитых голов в одном матче — 5 (в ворота сборной Камеруна).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота "Мариуполя", Рустам Худжамов, уверен, что главной причины войны в нашей стране являются действия Путина.

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