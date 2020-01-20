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20 января • обновлено в 11:32
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Лунин пропустил гол после VAR в матче чемпионата Испании

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Украинский голкипер Андрей Лунин провел второй матч в составе своего нового клуба – "Овьедо" – в рамках второго дивизиона чемпионата Испании. Ему вновь не удалось сохранить ворота "сухими".

Андрей Лунин провел второй матч за "Овьедо"

Андрей Лунин провел второй матч за "Овьедо"

ФК "Овьедо"

Лунин вышел в стартовом составе в матче против одного из лидеров Сегунды – "Уэски". Как и в своем дебютном поединке за "Овьедо", ему не удалось избежать грубых ошибок.

В конце первого тайма украинец неуверенно сыграл на выходе из ворот и пропустил гол. Повезло, что мяч не был засчитан из-за офсайда.

"Уэска" все же открыла счет на 54-й минуте. Лунин отбил сложный удар нападающего соперника головой, однако не смог справиться с добиванием. Примечательно, что гол был засчитан арбитром лишь после пересмотра с помощью VAR.

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Тренер "Овьедо" поддержал Лунина после ошибки в дебютном матче

Впрочем, "Овьедо" удалось вырвать ничью на 7-й добавленной к основному времени минуте. На этот раз Лунину удалось исправиться: именно он начал голевую атаку.

Видео самых острых моментов матча "Овьедо" - "Уэска":

Как сообщал OBOZREVATEL, неудачная аренда голкипера сборной Украины Андрея Лунина вынудила мадридский "Реал" пойти на радикальный шаг.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания Овьедо
Теги
Сборная Украины по футболу Реал Овьедо
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