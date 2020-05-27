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27 мая • обновлено в 13:11
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Лунин прокомментировал возвращение в "Реал"

1.3т
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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который выступает за "Овьедо" на правах аренды, высказался о планах на сезон 2019/20 и о возвращении в мадридский клуб.

"В первую очередь, хотелось бы закончить сезон без рисков. Я хочу помочь "Овьедо" достичь своей цели (не вылететь из второго по силе испанского дивизиона – Ред.). Так я смогу показать свой высокий уровень Зидану и убедить его вернуть меня в Мадрид. Я приложу для этого все усилия, но решать мою судьбу будут тренер и его помощники. В последний раз я общался с Зиданом во время предсезонной подготовки. Сейчас я контактирую с главным аналитиком и тренером голкиперов "Реала". Я все еще не знаю, вернусь ли в команду на сезон 2020/21", – рассказал украинский вратарь в интервью изданию AS.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Напомним, что "Овьедо" нашего соотечественника занимает 17-е место в Сегунде, опережая "Депортиво", который находится в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, французскому "Марселю" посоветовали подписать Андрея Лунина в качестве долгосрочной замены легендарному голкиперу команды Стиву Манданда.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Зинедин Зидан Андрей Лунин
Теги
Реал Мадрид Реал Овьедо
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