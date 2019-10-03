Лугано – Динамо: последние новости перед матчем

В четверг, 3 октября, киевское "Динамо" проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано".

Поскольку родной стадион швейцарцев, "Стадио ди Корнаредо", не соответствует требованиям УЕФА для арен на матчи групповых стадий еврокубков, "Лугано" вынужден будет принимать "бело-синих" в 250 километрах от родного города — на 17-тысячном стадионе "Кибунпарк" в Санкт-Галлене.

Динамовцы традиционно вылетели к месту проведения еврокубкового поединка накануне. Правда, из аэропорта "Борисполь" динамовская делегация отправилась не в Швейцарию, а немецкий город Фридрихсxафен. Уже оттуда, преодолев 80 километров на автобусе вдоль побережья живописного Боденского озера, через Австрию наша команда добралась до Санкт-Галлена.

Вечером того же дня "бело-синие" приняли участие в традиционных предматчевых мероприятиях. Для начала главный тренер Алексей Михайличенко и полузащитник Виталий Буяльский ответили на вопросы журналистов.

Алексей Михайличенко: "Швейцарский футбол прогрессирует, поскольку у них довольно хороший чемпионат. Есть лидеры, а есть добротные середняки. Все зависит, в первую очередь, от чемпионата. Поэтому для Швейцарии, маленькой страны, факт того, что ее представители часто попадают в основные сетки еврокубков и выглядят там довольно хорошо – положительный момент. Кроме того, "Лугано" в еврокубках и в чемпионате – разные команды. Это совсем другая мотивация. Для некоторых игроков это вообще суперматчи. Так что все, что мы видим у "Лугано" в чемпионате, в Лиге Европы нужно умножить в несколько раз".

Виталий Буяльский: "Два дня изучаем соперника на теории. Могу сказать, что знаем команду на 99%. Знаем, как она играет, знаем сильные и слабые стороны. Постараемся выполнить то, что будет требовать тренер. Посмотрим еще на стандартные положения и будем все это использовать завтра. В матче с "Лугано" мы будем сконцентрированными на 120% и будем стараться делать на поле все, что зависит от нас. А как все сложится – никто не знает. Все зависит от того, как мы реализуем план на игру".

После этого футболисты и тренерский штаб вышли на поле стадиона "Кибунпарк" и опробовали газон. Его состояние нареканий у наших игроков не вызвал, поэтому завтра ожидаем качественный футбол в их исполнении и положительного для нас результата.

К слову, арбитром встречи профильный комитет УЕФА назначил 31-летнего француза Карима Абеда. Для него это будет дебют на групповой стадии еврокубка – ранее (а категорию ФИФА он имеет с января 2019-го) Абед работал исключительно на квалификационных стадиях европейских турниров.

Букмекеры небольшое преимущество отдают киевлянам. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 2,30, а победу хозяев и ничью оценивают в 3,10. Уверен, что "бело-синие", как заверил представителей СМИ Буяльский, приложат максимум усилий, чтобы выиграть и продлить приятную серию из четырех побед подряд во всех турнирах.

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