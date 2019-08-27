Лучший и худший: Зинченко удивил своей игрой за "Манчестер Сити"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал одним из самых заметных и полезных игроков в составе своего клуба "Манчестер Сити" в поединке английской Премьер-лиги с "Борнмутом".

Александр Зинченко в матче с "Борнмутом"

Как сообщает zbirna.com, Зинченко вошел в пятерку самых полезных игроков команды в этом матче. Даже несмотря на быстрый забитый мяч и преимущество в счете на протяжении 75-ти минут, футболисты "Ман Сити" играли в своем привычном стиле — с позиции силы, а владение мячом составило 68% времени.

Украинец Зинченко получил от аналитической компании InStat за матч 317 баллов — это выше его среднего показателя в текущем сезоне.

Точность передач Александра составила 91%, три из них были острыми. Зинченко стал лучшим в команде по количеству подборов — 15. Но показал при этом худший результат в единоборства, выиграв только четыре дуэли из 13-ти.

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Стоит добавить, что в матче с "Борнмутом" команда Гвардиолы одержала дежурную победу на выезде — 3:1.

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Отметим, что уже 2 сентября начнется подготовительный сбор национальной команды Украины перед матчем квалификации Евро-2020 против Литвы. Игра в Вильнюсе пройдет 7 сентября, а 10 сентября в Днепре украинцы проведут товарищеский поединок с Нигерией.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил красивый гол в чемпионате Бельгии.

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