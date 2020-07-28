Луческу возложил цветы к памятнику Лобановского
Мирча Луческу пришел к памятнику легендарному Лобановского.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу посетил в столице Украины памятник легендарного тренера Валерия Лобановского.
Румынский специалист отдал должное заслугам мэтра, возложив букет цветов. После этого Луческу принял участие в небольшой импровизированной фотосессии.
Мирча Луческу с цветами tribuna.com
Мирча Луческу у памятника Лобановского Динамомания
Мирча Луческу стоит у памятника Лобановского Динамомания
Мирча Луческу фотографируется у памятника Лобановского Динамомания
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.
Через четыре дня после назначения появилось заявление за подписью румынского тренера, в котором он отказывается от работы с киевским клубом.
Президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя слухи об отставке 75-летнего специалиста заявил ,что Мистер продолжит работу с "Динамо".
В марте прошло года Мирча возмутился тем, что Валерий Лобановский занял 6-е место в рейтинге лучших тренеров клубов от France Football. В топ-10 Луческу занял 41-ю строчку.